Damit der Schuh nicht mehr so viel drückt

Die Situation der Sendenhorster Ausgabestelle der Ennigerloher Tafel ist hinlänglich bekannt: Die Zahl der „Kunden“, wie die Bedürftigen dort genannt werden, ist gerade in diesem Jahr durch den Krieg in der Ukraine mit all dessen Begleiterscheinungen kontinuierlich gestiegen. Für das ehrenamtliche Team bedeutet das sehr viel Arbeit und das stetige Bemühen, genügend Lebensmittel „im Vorrat“ zu haben. Aus ehemals 25 sogenannten „Bedarfsgemeinschaften“ sind inzwischen 85 geworden berichtete Christa Everts vom Tafel-Team beim Besuch der Konrad Pumpe GmbH.

Kartoffeln und Käse auf dem Einkaufszettel

Konrad und Stefan Pumpe hatten sich nach dem „Kassensturz“ zu Weihnachten entschlossen, der Tafel 3200 Euro für den Kauf von Lebensmitteln zu spenden. Das Geld solle für Sendenhorster verwendet werden.

Das geht, erklärte Christa Everts, nur über einen Umweg – und deshalb ist auch diesmal die heimische Bürgerstiftung mit im Boot. Denn die Ausgabestelle selbst, so Everts, dürfe aufgrund ihrer rechtlichen Struktur keine Lebensmittel kaufen. Das macht nun, wie auch schon zu anderen Anlässen, die Bürgerstiftung. Kartoffeln und Käse stehen unter anderem auf dem Einkaufszettel der Einrichtung an der Hoetmarer Straße, die an diesem Dienstag zum letzten Mal in diesem Jahr geöffnet hatte. Anfang Januar geht’s dann weiter.

Freude über große Spendenbereitschaft

Das Team und auch die Bürgerstiftung freuen sich über die große Spendenbereitschaft, auch wegen der Steigerung der Preise für Lebensmittel. Neben vielen Sachspenden – die jederzeit möglich sind – kamen zum Beispiel bei der „Kauf zwei – spende eins“-Aktion Anfang Dezember rund 4000 Euro zusammen. Diese Spenden sind nach Ennigerloh geflossen, von wo aus die Ausgabestellen versorgt werden.

Auch die Bürgerstiftung unterstützt die Tafel gerne, erklärte Hubert Böcker. „Diesmal sind wir aber nur zwischengeschaltet“, sagte der Sendenhorster. „Für das kommende Jahr haben wir auch schon ein Konzept“, so Böcker.

Und wenn „der Schuh mal wieder drückt“, so Konrad Pumpe mit Blick auf die Tafel, dürfe man sich gerne melden. Denn eines war allen Beteiligten an diesem Dezembertag klar: „Der Winter ist ja jetzt erst da.“