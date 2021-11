Damit es dem Klima besser geht

Drei Bewerber – drei Preise. Das kam gut aus. Die Jury, die nun über den Klimaschutzpreis 2021 entschied hatte da vor allem die Aufgabe über die Reihenfolge der Preisträger zu entscheiden, die am Mittwoch im Kommunalforum geehrt wurden. Der erste Preis ging an ein Projekt des Jugendwerkes.

Der einzige Makel an der diesjährigen Verleihung des Klimaschutzpreises war, dass es nur drei Bewerbungen gab. Da wollen die Stadt und der Energieversorger Westenergie, die die Auszeichnung alljährlich gemeinsam vergeben, fürs nächste Mal noch intensiver die Werbetrommel rühren und deutlich machen, dass sich Aktivitäten für den Klima- und Naturschutz auch lohnen, weil in diesem Rahmen öffentlich auf solche Projekte aufmerksam gemacht wird, erklärten Bürgermeisterin Katrin Reuscher und Maria Kemker, Kommunalbetreuerin der Westenergie, am Mittwochabend bei der Preisverleihung im Kommunalforum. „Wir werden mal gemeinsam überlegen, wie wir das künftig machen“, sagte Kemker. Denn: „Wir mache das gerne“, fügte sie an.

Für die Preisträger gab es auch diesmal nicht nur eine schicke Urkunde, die in der betreffenden Einrichtung an die Wand gehängt werden kann, sondern auch Bares. Da es für die drei Preisträger drei Preise gab, hatte die Jury nur die Qual der Wahl, über die Rangfolge zu entscheiden. Platz eins – und somit 500 Euro – ging an das Jugendwerk Sendenhorst für das Projekt „Prima Klima – nachhaltig Leben“, in dem in der Einrichtung mit Kindern und Jugendlichen verschiedene Aktivitäten gebündelt werden, die von Mülltrennung und Fair Trade über Lieferketten bis zur nachhaltigen Produktion von Kleidung reichen. Die Beteiligten werden auch noch ein „Treibhausmodell“ bauen, erklärte die Bürgermeisterin, die die Auszeichnung stellvertretend für die erkrankten Pädagoginnen der Einrichtung entgegennahm.

Über den zweiten Platz und 300 Euro freute sich die Kita „Biberburg“, die unter anderem mit ihren vielfältigen Aktivitäten rund um regionale und gesunde Lebensmittel punktete und nun ein Hochbeet baut.

Dritter – und damit mit 200 Euro mehr in der Kasse – wurde die Naturfördergesellschaft. Sie wurde unter anderem dafür ausgezeichnet, den Menschen heimische Apfelsorten von Streuobstwiesen und deren Verwendung näherzubringen.