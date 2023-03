Das „bisschen Büchereiarbeit“ hat es in sich

Es könnte auch ein Full-Time-Job sein, doch die Arbeit in der Katholischen öffentlichen Bücherei St. Martin wird von einem Team ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen erledigt. Und das keinesweg so nebenbei, wie das Team beschreibt.

„Fünf Stunden Öffnungszeiten können so schwer nicht sein!“: Ungefähr im Sinne des Schlagertextes von Johanna von Koczian, die einst über „Das bisschen Haushalt“ sang, werden sich sicher einige Sendenhorster den Umfang der Büchereiarbeit in der Katholischen öffentlichen Bücherei (KöB) vorstellen. Was aber tatsächlich dahinter steckt, können nur die 23 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen (davon fünf Jugendliche) beurteilen. Die Bücherei hat zurzeit 514 aktive Leser, die im vergangenen Jahr insgesamt 25.649 Ausleihen getätigt haben. Für sie wurden 677 Medien neu angeschafft. In ähnlicher Größenordnung wurden Medien ausgemustert, der Bestand beträgt rund 7400 Medien, heißt es in einem Bericht des Bücherei-Teams.

Langer Weg zur Ausleihfähigkeit

Bevor ein neu erworbenes Buch in die Ausleihe kommt, ist es ein langer Weg. Zunächst einmal muss über die Auswahl des Buches entschieden werden. Dabei helfen Besuche in den benachbarten Buchläden, das Studium der aktuellen Bestsellerlisten, die Berücksichtigung der Leserwünsche oder die Medienprofile des Borromäusvereins. Sobald die Mitarbeiterinnen eine Entscheidung getroffen haben, wird das Buch gekauft, per Computer katalogisiert, mit Rückenschild, Barcodeaufkleber und Bestandsnummer versehen und schließlich in Folie eingebunden. Die Folie erleichtert dem Büchereipersonal das regelmäßige Reinigen der von den Lesern zurückgegebenen Bücher, berichtet das Team weiter. Tonies und Spiele neu in den Bestand aufzunehmen, erweist sich im Vergleich zu der Bereitstellung von CDs und Zeitschriften als noch viel aufwändiger, da das Spielmaterial vorbereitet werden muss.

Um die anfallenden Arbeiten effektiv zu bewältigen, haben die Mitarbeiterinnen Teams für die verschiedenen Bereiche gebildet: etwa Beschaffung von Literatur für Erwachsene, für Jugendliche und Kinder.

Weit mehr Aufgaben als die reine Ausleihe

Neben der normalen Ausleihe am Mittwoch und am Sonntag gibt es noch viele weitere Aufgaben zu erledigen: regelmäßige Zusammenarbeit mit den Kindergärten und Schulen, Durchführung der Bib-Fit-Aktionen und des Lesestartprogramms 1-2-3. Auch am bundesweiten Vorlesetag und am Sommerlaune-Programm beteiligt sich die Einrichtung. Daneben müssen noch Arbeiten erledigt werden wie zum Beispiel Kassenführung, Statistik, Kontakt mit dem Pfarrbüro, zur Rendantur, zur Fachstelle für Büchereien des Bistums und zur Presse, Pflege der IT und der Homepage, die stets aktuell gehalten werden muss. Weitere Aufgaben sind die Gestaltung der Schaufenster, die Teilnahme an Fortbildungen und an den monatlichen Arbeitstreffen sowie die Durchführung der Top-Ten-Veranstaltungen. Auch die säumigen Leser müssen regelmäßig erinnert werden.

Wie können die ehrenamtlichen Büchereimitarbeiterinnen, die außer ihrer Büchereiarbeit auch noch andere Verpflichtungen haben, diesen Wust an Arbeit bewältigen?

„ Büchereiarbeit ist für uns eine Herzensangelegenheit, die außerdem belohnt wird – nicht nur durch ein freundliches Lächeln unserer Leserschaft, sondern auch ab und zu durch etwas Süßes zum Naschen. “ Team-Sprecherin Waltraud Mellies

Ganz einfach, teilt Team-Sprecherin Waltraud Mellies mit: „Weil wir mit Freude unsere Aufgaben erledigen. Büchereiarbeit ist für uns eine Herzensangelegenheit, die außerdem belohnt wird – nicht nur durch ein freundliches Lächeln unserer Leserschaft, sondern auch ab und zu durch etwas Süßes zum Naschen.“

Wer noch mehr über die Bücherei wissen möchte, kann sich auf der Homepage informieren: https://opacportal.bistum-muenster.de/sendenhorst/

Neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt das Team jederzeit ganz herzlich.