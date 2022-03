Geschafft! Mit 2193 „Votes“ holte sich Falk Lömke das mit Abstand beste Ergebnis aller Kandidaten, die für den Wettbewerb „Münsters Sportler des Jahres 2021“ nominiert worden waren. Die Westfälischen Nachrichten hatten sich dazu entschlossen, den traditionellen Wettbewerb nach einjähriger Corona-Pause wieder aufleben zu lassen. In der Summe sorgte das für glückliche Sportler, die schon durch ihre Nominierung zu Siegern geworden waren.

Daumen hoch: Falk Lömke freut sich. Foto: privat

„Das ist natürlich schon cool, dass ich das gewonnen habe“, freut sich der frisch zu Münsters Junior-Sportler des Jahres gekürte Falk Lömke. Mit sechs weiteren Kandidaten hatte er um den Titel in dieser Kategorie gekämpft. Außerdem waren jeweils der Sportler, die Sportlerin und die Mannschaft des Jahres gesucht worden. „Als allererstes möchte ich mich bei allen bedanken, die für mich gestimmt haben“, sagt der 16-Jährige, der sich über den großen Zuspruch der Familie, der Freunde, Schul- und Vereinskameraden freut. Dass er 25 Prozent aller Stimmen für sich hatte gewinnen können, führt er auch darauf zurück, dass viele Freunde für ihn die Werbetrommel gerührt hätten.

Viele Freunde haben für ihn gestimmt

„Wir haben das Ding nach Albersloh geholt“, freut sich Falk Lömke anlässlich eines Telefonats mit den Westfälischen Nachrichten. Der Schwimmer wohnt seit mehr als einem Monat in einem Münsteraner Sportinternat. Bevor er im gleichen Zug zum Geschwister-Scholl-Gymnasium in Kinderhaus gewechselt war, besuchte er das Wolbecker Gymnasium. „Da haben auch viele für mich gestimmt“, freut sich der Sportler über alte Bande. „Die Tatsache, dass ich jetzt im Internat wohne, verschafft mir in der Summe mehr Freizeit“, erklärt er die mit seinen Eltern getroffene Entscheidung, zu Hause aus- und in ein Sportinternat einzuziehen.

Fahrt zum Training ist jetzt kürzer

„Die Fahrerei zum Training und zu Wettkämpfen war wirklich sehr zeitintensiv“, weiß Falk aus jahrelanger Erfahrung. Schon seit seinem sechsten Lebensjahr schwimmt er erfolgreich für den SGS Münster.

„Eine offizielle Feier konnte coronabedingt nicht stattfinden“, bedauert Falk Lömke ein bisschen. „Naja, vielleicht können wir das privat ja noch nachholen“, überlegt er und denkt dabei an seine Eltern und Großeltern, die im Lärchenweg in Albersloh wohnen. „Da wird gerne gefeiert“, weiß er von Straßenfesten zu jedem nur erdenklichen Anlass. Doch bevor gefeiert wird, heißt es für Falk, zwei Wochen Trainingslager in der Türkei. Schließlich möchte er auch in Zukunft erfolgreich seine Bahnen ziehen – Freunde, Familie und WN drücken ihm die Daumen.

Anlässlich des Wettbewerbs wurde ein Film aufgenommen. Zu sehen unter: wn.de/sportlerwahl