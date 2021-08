Albersloh ist in den vergangenen Jahren gewachsen – und das Dorf wird auch in der näheren Zukunft keinen Einwohnerrückgang verzeichnen. Im Gegenteil.

In zahlreichen Regionen in Deutschland haben es Dörfer schwer. Junge Menschen ziehen weg, die Einwohnerzahl geht zurück – und die Läden schließen. Vielfach muss für die Frühstücksbrötchen das Auto herhalten, weil es die nur noch im Nachbarort gibt.

Auch in Albersloh hat in den vergangenen Jahren das eine oder andere Geschäft und Kreditinstitut geschlossen. Dennoch hat das Dorf gute Zukunftsperspektiven – auch für die Infrastruktur, die es in der Form, wie sie in Albersloh noch vorhanden ist, nicht mehr allzu häufig in Dörfern vergleichbarer Größe gibt. Es ist alles vorhanden, was es für den täglichen Bedarf braucht.

Zweiter Bauabschnitt im Kohkamp

Und: Albersloh wächst, das ist sicher. Gerade wurde der zweite Bauabschnitt des Baugebiets Kohkamp freigegeben: Die Häuslebauer rücken an, und bislang hat niemand sein Grundstück zurückgegeben. Im ersten Bauabschnitt entstehen seit einigen Monaten Häuser für neue – oder auch alteingesessene – Albersloher. Künftig haben dort rund 700 Menschen ein neues Zuhause. Das hat Folgen für die Geschäfte, für die Kitas und auch für die Grundschule, die alles andere als in ihrem Bestand bedroht sind. Die Kita Kohkamp muss sogar erweitert werden, und auch die Grundschule steht bald vor dem Ausbau.

Neue Mobilität durch die Bahn

Die Nähe zu Münster tut dem Dorf gut, vielleicht mal abgesehen vom Verkehr. Doch diesbezüglich wird sich in Zukunft einiges entscheidend ändern. Denn Albersloh bekommt das zurück, was seit den 1970er Jahren nicht mehr in Betrieb ist: einen Bahnhof, heute Haltepunkt genannt, von dem aus die Menschen sowohl ins nahe Oberzentrum als natürlich auch zu Arbeit, Besuch oder Einkauf nach Sendenhorst fahren können. Zwar gibt es noch einiges zu tun, bis der erste Zug auf der reaktivierten WLE-Strecke fährt, aber die Dinge sind auf dem Weg. Und die Schranken am Kohkamp sind ja bereits montiert . . .

Weil die Mobilität in Zukunft anders sein wird als in der Vergangenheit und in der Gegenwart, gibt es am Kohkamp nicht nur einen Haltepunkt für die Personenzüge, sondern eine Mobilstation, an der die Menschen auf andere Verkehrsmittel umsteigen werden – auch aufs Rad. Die Dinge ändern sich – und das Dorf wird darauf gut vorbereitet sein.