„Das dürfte für alle was sein“

Zum „Singen im Rudel“ laden das Kulturbüro „Stadt der Stimmen“ und der Albersloher Heimatverein am Samstag in die Ludgerus-Kirche ein. Die musikalische Leitung übernimmt das Duo Peter Janotta und Markus Schulz.

Singen im Rudel am Samstag in der Albersloher Kirche

„Die machen das ganz gut“, untertreibt Matthias Greifenberg auf die Frage, wieso er Peter Janotta und Markus Schulz als Begleitung fürs „Singen im Rudel“ vorgeschlagen hat. Im Wohnzimmer eines der Musiker können sich zwei Mitglieder des Albersloher Heimatvereins davon überzeugen, dass „ganz gut“ durch „sehr gut einschließlich Gänsehaut“ ersetzt werden müsste. Die Vorzeichen für ein gelungenes Musikevent, das in diesem Jahr in der Ludgerus-Kirche präsentiert werden soll, könnten da wohl besser nicht sein.

Was haben Matthias Greifenberg und zwei Musiker aus Münster mit dem „Singen im Rudel“ in Albersloh zu tun? „Eigentlich hatte ich mir schon seit längerem überlegt, auch mal in Albersloh was zu machen“, erklärt Greifenberg vom Kulturbüro „Sendenhorst – Stadt der Stimmen“. Bei Recherchen im Internet sei er auf der Seite des Heimatvereins gelandet und mit dessen Vorsitzendem Martin Pälmke in Kontakt getreten.

„Erst hatten wir das Plattdeutsche Theater im Fokus – wir wollten nach zwei Vorstellungen die Band ‚De Plattköppe‘ spielen lassen“, so Greifenberg, der von Terminüberschneidungen spricht, die das Vorhaben hätten scheitern lassen. „Wahrscheinlich klappt’s im nächsten Jahr“, glaubt er, möchte aber erst einmal in diesem Jahr bleiben. Genauer beim „Singen im Rudel“ am kommenden Samstag. „Das möchten wir gerne unterstützen“, sagt der Sendenhorster, der die Musiker Peter Janotta und Markus Schulz aus dem Hut zauberte und deren Zusammenspiel als „perfekte Symbiose“ bezeichnet. Während sich der eine (Janotta) eher dem Punk, Rock und Pop verschrieben hat, hält der andere (Schulz) die Fahne für klassische Musik hoch. Doch beim Vorspielen zeigt das Duo ein breites Repertoire, das beim „Singen im Rudel“ wohl jeden zum Mitmachen animieren dürfte.

Peter Janotta und Markus Schulz

„Wir sind wie ein altes Ehepaar“, beschreiben die beiden ihre Musikerbeziehung, die sich seit inzwischen zwölf Jahren bewähre. „Ganz egal, ob Tochter Zion oder das rotnasige Rentier – wir besingen sie alle“, verspricht Markus Schulz Advents- und Weihnachtslieder mit Bekanntheitsgrad. Und schon präsentieren sie am heimischen Wohnzimmertisch das nächste Lied: „Halleluja“ von Leonard Cohen. Wieder stellt sich Gänsehaut ein.

Die dürfte auch am Samstag ein ständiger Begleiter sein, wenn gemeinschaftlich mit den beiden Musikern gesungen wird. Natürlich sind auch für die Jüngsten Lieder dabei. „Gerne dürfen es sich die Kinder in der ersten Reihe auf Kissen gemütlich machen“, lädt Maria Roer vom Heimatverein ein. Während als Bühne für das Musikerduo die Apsis vorgesehen ist, finden die im Rudel Singenden im übrigen Kirchenraum Platz. „Es wird auch eine kurze Pause geben“, weiß Martin Pälmke über den Programmablauf zu berichten. „Wer mag, kann vor der Kirchentür einen Glühwein genießen“, so der Vorsitzende des Heimatvereins, der auch den Ausschank anderer Getränke für Groß und Klein in Aussicht stellt.

Beginn der Veranstaltung ist an diesem Samstag (17. Dezember) um 17.30 Uhr in der Ludgerus-Kirche, nennt Martin Pälmke Zeiten. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. Zur angestrebten Atmosphäre während des Singens im Rudel sind sich Maria Roer und Martin Pälmke einig: „Fröhlich, festlich, locker, eingängig, unkompliziert.“ Alles Attribute, die ein bunt gemischtes Publikum ansprechen sollen. „Das dürfte für alle was sein“, sind sich Pälmke und Roer einig und hoffen, dass viele Leute Lust darauf haben, am Samstag gemeinsam zu singen.