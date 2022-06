Das große Fest kann nun kommen

Knapp zwei Wochen noch, dann findet das Schützenfest der Johannisbruderschaft statt. Damit an diesem Tag alles reibungslos abläuft, haben die Schützenbrüder jetzt schonmal die Abläufe geübt.

Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und müssen bestens vorbereitet sein. Und das gilt nicht nur für die Vorbereitung des Hauses Siekmann für das Schützenfest der Johannisbruderschaft. Haus Siekmann wird erstmals Schauplatz des Königs- und Preisschießens am Schützenfestmontag sein. Dabei müssen die Abläufe bei den Umzügen und Präsentationen an diesem Tag bei den verantwortlichen Protagonisten wie in Stein gemeißelt sein, berichtet die Bruderschaft.

Mit Musik ging alles besser. Foto: Johannisbruderschaft

So traf sich der Vorstand der Jansbrüder beim amtierenden Oberst Charly Schwermann, um genau dies zu tun. Laut und deutlich waren die Kommandos von Leutnant Friedhelm Fabian und Oberst Charly Schwermann zu hören. Die Beteiligten hätten erkennen können, dass sich der Oberst und der Leutnant geflissentlich auf ihre Aufgabe vorbereitet hatten.

Nach getaner Arbeit luden Charly Schwermann und seine Frau Irmgard den Vorstand mit Partnern zu einem gemütlichen Ausklang bei Bier und Grillwurst ein, bei dem auch so manches Lied aus dem Repertoire der Johannisbruderschaft gesungen wurde.