Das große Haus kann abgerissen werden

Sendenhorst

Das große Haus an der Südstraße kann abgerissen werden. Zwar hat es nach Ansicht der Denkmalschützer eine Bedeutung für die Baukultur in der Stadt, es steht aber nicht unter Denkmalschutz. Das St.-Josef-Stift will dort ein Wohnheim für Mitarbeitende bauen. Der entsprechende Bauantrag ist in Arbeit.

Von Josef Thesing