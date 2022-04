Das Menü bleibt ein Geheimnis

Sendenhorst

Am 3. März 2020 haben die Organisatoren der Bürgermensa zum bislang letzten Mal ihre Gäste im evangelischen Gemeindehaus am Südtor bewirtet. Am 3. Mai wagen sie nun den Neustart nach 26 Monaten Corona-Pause. Was dann aufgetischt wird, soll eine Überraschung werden.

Von Nicole Evering