„Das Sendenhorster Stift gehört einfach zu uns“

Ob beruflich, privat oder mit Blick auf die eigene Gesundheit – für Monika Koelen-Meyer und Anja Lackmann geht kein Weg am Stift vorbei. Vor 22 Jahren begann für Monika Koelen-Meyer ihre Jupp-Stift-Geschichte. Im Jahr 2000 hörte sie, dass sich personell etwas im Bereich des Sozialdienstes ändert. Die Sendenhorsterin ergriff die Chance und stellte sich vor. Koelen-Meyer: „Und siehe da, es dauerte nicht lange, da bekam ich einen Anruf, und ich konnte ab dem 1. September 2000 anfangen. Das war schön.“ Von da an, so sagt sie selbst: „Nahm alles seinen Lauf.“

Von „Papierkram“ bis Schreibmaschine und schließlich digital am Computer: Die ehemalige Sekretärin des Fernmeldeamts, die auch im Architekturbüro ihres verstorbenen Mannes tätig war, erlebte viele Entwicklungsstufen des Hauses mit. Ob Büroumzüge, die wachsenden Aufgaben und die Vergrößerung des Teams – ihr Arbeitsalltag blieb abwechslungsreich. „Für mich war es mein Traumberuf. Ich könnte heute noch gerne losgehen“, sagt sie mit Blick auf ihren Eintritt in den Ruhestand vor zwei Jahren. „Mit Menschen zu arbeiten, behilflich zu sein, die Dankbarkeit der Menschen und auch die Arbeit im Team. Bis zur letzten Stunde habe ich immer gerne im Stift gearbeitet“, schwärmt die 67-Jährige.

Gute Erfahrungen färben ab

So viel Lob und gute Erfahrungen im Job, das färbt ab. Wenn auch nicht im selben Arbeitsbereich – Tochter Anja Lackmann folgte dem guten Ruf des St.-Josef-Stifts und setzte ihre Karriere als Physiotherapeutin dort im Jahr 2005 fort. Ende 2004 beendete sie ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin am Uniklinikum Münster und arbeitete danach zunächst in einer Praxis. Stift-Erfahrung sammelte sie aber bereits in zwei Schulpraktika. Für die Sendenhorsterin war der Entschluss, eine Initiativbewerbung an das St.-Josef-Stift zu senden, auch der Logistik geschuldet: „Bei Wind und Wetter, zu Fuß oder mit dem Rad – ich war den Berufsverkehr in Münster gewöhnt, der kurze Arbeitsweg war für mich ein zusätzlicher Gewinn, als ich hier angefangen bin.“

Auch sie erlebt bis heute den Wandel des Hauses mit: „Im Therapiezentrum habe ich angefangen. Das Ende des Birken- und Brunnenhofs habe ich noch miterlebt.“ Sie arbeitete für die Station C3 und wechselte nach ihrer Elternzeit im Oktober 2014 Vollzeit ins Reha-Zentrum. Reha A, Reha B und bald Reha C, vieles hat sich und wird sich ändern im Reha-Zentrum: „Neue Teams, neue Arbeitsbereiche, Erweiterungen – ich bin viele Schritte mitgegangen.“ 2018 begründete sie gemeinsam mit Mitarbeitenden die Mitarbeitervertretung (MAV) im Reha-Zentrum. Aktuell ist sie dort als Schriftführerin tätig.

Patientin bei der eigenen Tochter

Das Mutter-Tochter-Gespann profitierte auch beruflich von seiner Verbindung. Nach einer Sprunggelenkfraktur wurde Monika Koelen-Meyer selbst zur Patientin. Für sie stand nach der Operation im St.-Josef-Stift auch die Art der Nachbehandlung fest: „Mir war klar, ich will zu Anja.“ Auch als sie in Sendenhorst an der Hüfte operiert wurde, setzte sie auf die Therapie bei ihrer Tochter. 2021 feierte Monika Koelen-Meyer schließlich ein kleines berufliches Stift-Comeback am Screeningpunkt im Stift und im Reha-Zentrum: „,Warum auch nicht?‘, habe ich mir gedacht. So kommt man in Kontakt mit Leuten, das macht mir Spaß.“

Die beiden jüngeren Schwestern von Anja Lackmann hat es beruflich nicht in das Stift gezogen. Sie sind andere Wege gegangen. Aber dennoch ist das Stift bei der Familie häufig Thema. „Über die Familie hinaus sind hier auch Freundschaften entstanden, das Stift gehört einfach zu uns dazu“, fasst Anja Lackmann ihre Verbundenheit zusammen.