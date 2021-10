Das stinkt den Kindern gewaltig

Albersloh

„Das stinkt den Kindern“, weiß Dagmar Bogattke, die häufig mit Schülern oder Malkursus-Teilnehmern in der Natur unterwegs ist um zu skizzieren. Was da stinkt und ekelig aussieht, sind die vielen Hundehaufen, die die jungen Künstler nun besonders in Szene gesetzt haben.

Von Christiane Husmann