„Das Wetter macht großen Spaß“

Spargelsaison ist in Sendenhorst gestartet

Sendenhorst

Das wechselhafte Wetter in den ersten Monaten dieses Jahres hat dem Spargel gut getan. Die Pflanzen konnten gute Wurzeln bilden, und die Spargelstangen sind in der Bauerschaft Sandfort wunderbar weiß und kerzengerade in einem Rutsch durchgewachsen. Auf dem Hof Hennenberg ist die Ernte gestartet.

Von Josef Thesing