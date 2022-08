Dem Klärwerk sei Dank

Sanft und überaus langsam plätschert die Werse unweit von Haus Göttendorf vor sich hin. Aber immerhin: Sie plätschert noch, anders als es andere kleinere Flüsse derzeit tun. Dass dies so ist, hat einen einfachen Grund: An der Werse „hängen“ nämlich einige Klärwerke – wie etwa das in Drensteinfurt. Und genau die sorgen zurzeit zumindest für ein klein wenig Wasserzufuhr, ohne die es für Fische und andere Lebewesen aktuell wohl düster aussähe, erläutert Gerold Caesperlein vom Büro „U Plan“ aus Dortmund.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch