Dem Pottwal aus dem Anzug geholfen

Albersloh

Der ehemalige Chefpräparator des LWL-Museums für Naturkunde in Münster, Werner Beckmann, berichtete an den Walfluken in Albersloh, wie er einmal einem Pottwal aus dem Anzug geholfen hat. Es war ein unterhaltsamer Vortrag mit ernsten Untertönen.

Von Christiane Husmann