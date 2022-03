Dem Schmerz eine Stimme geben

Der Weltfrauentag im Albersloher Sozial-Zentrum nahm die Situation der Frauen in Afghanistan in den Blick. Dabei ging es auch um Flucht – und so rückte auch der Krieg in der Ukraine in den Fokus, der viel Leid bringt und Familien zerreißt.

Anlässlich des Weltfrauentags fand im Sozial-Zentrum Fels ein Treffen statt, das sich der Situation der Frauen in Afghanistan widmete..

„Menschenrechte, Völkerrechte, Frauenrechte werden verletzt – wir bewegen uns rückwärts und sägen zudem an dem Ast, auf dem wir sitzen“, fand Eva Rüschenschmidt deutliche Worte. Gemeinsam mit anderen hatte sie anlässlich des Weltfrauentags ins Sozial-Zentrum eingeladen, um schwerpunktmäßig auf die Situation der Frauen in Afghanistan aufmerksam zu machen.

Shakila Salehi (20) und Fatima Salehi (24) gehörten zu den Gästen, die der Einladung zum Frauentreff gerne gefolgt waren. Mit kurzen Filmbeiträgen lieferten sie Einblicke in die afghanische Kultur und das Leben auf dem asiatischen Kontinent. Ein vorab geführtes Gespräch widmete sich den beiden jungen Frauen persönlich. „Wir können die Menschen, die jetzt aus der Ukraine fliehen, sehr gut verstehen“, sagt Shakila.

Familien mussten sich trennen

„Und es ist schlimm, sich von der Familie trennen zu müssen“, kann Fatima Salehi den Schmerz der Flüchtenden nachvollziehen. „Ich vermisse seit der Flucht einen Teil meiner Familie“, trauert die junge Frau. „Das, was wir uns wünschen, ist in Frieden und Sicherheit leben zu können – und das Leben zu genießen“, sind sich die Frauen einig. Beide machten sich Sorgen um Verwandte, die in Afghanistan geblieben seien. „Mein Onkel sollte von den Taliban verhaftet werden und ist geflohen. Meine Tante und ihre Kinder sind dort geblieben – das ist noch viel schlimmer“, befürchtet Shakila Salehi.

Bewegende Informationen über das Leben der Menschen

Bevor in einem Video die Lebenssituation der Frauen in Afghanistan dargestellt wurde, las Shakila Selehi ein Gedicht, das Fatima Salehi ins Persische übersetzte. Bewegende Momente, die durch die darauf folgende Filmreportage noch eindringlicher werden sollten.

Mit einem Gedicht beeindruckten Fatima Salehi (l.) und Shakila Salehi die Zuhörerinnen. Foto: Christiane Husmann

Nach dem Film suchten die Frauen das gemeinsame Gespräch. Thematisiert wurden auch Krieg, Klimawandel, Corona – „überall Krisen“, zeigte sich Eva Rüschenschmidt entsetzt. „Was wir jetzt brauchen, sind Stimmen von Frauen, die unbedingt noch lauter werden müssen und die für ein gemeinsames neues Denken und Handeln kämpfen“, so die Albersloherin. „Auf der ganzen Welt haben es Frauen oft noch schwerer als Männer. Deshalb scheint es uns wichtig, einen Raum für den Austausch zu schaffen und auch Frauen, die in größerer Not sind als wir, zu unterstützen“, rief Christiane Sommer auf. Genau wie Helga Pletz, die für eine Hilfsorganisation warb, mit der afghanische Frauen unterstütz werden sollen: „Die Organisation ,medica mondiale’ ist vor Ort aktiv, damit denen geholfen werden kann, die dringend Hilfe benötigen.“

Gemeinsames Essen – und gemeinsamer Austausch

Die Organisatorinnen des Frauentreffs hatten Suppen gekocht und Brot gebacken. Möglichst authentisch nach afghanischen Rezepten sollte es sein. So genossen die Frauen nicht nur ein wärmendes Essen, sondern auch den gemeinschaftlichen Austausch. Der soll auch am 3. April stattfinden, wenn die Organisatorinnen des Frauentreffs erstmals zum „Sonntagscafé“ ins Sozial-Zentrum einladen. Sie bitten um Kuchenspenden, deren Verkaufserlös der Hilfsorganisation „medica mondiale“ zugute kommen soll.