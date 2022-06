Den Bierkrug zügig geleert

Nach nunmehr drei Jahren pandemiebedingten Auszeit freuten sich die Johannesbrüder am Samstag ganz besonders, dass der Auftakt des normalerweise jährlich stattfindenden Schützenfestes wieder stattfinden konnte. Zahlreich waren die Mitglieder in den Saal der „Waldmutter“ zum Kommersabend erschienen.

„Ich freue mich, euch endlich wieder begrüßen zu dürfen und danke allen Mitgliedern, dass ihr trotz der schwierigen Lage alles für das Vereinsleben gegeben habt. Eine tolle Kameradschaft“, hieß Oberst Karl-Heinz Schwermann die Männer der Bruderschaft willkommen.

Der Vorstand mit dem am Montag scheidenden König Günter Neuhaus. Foto: Dirk Vollenkemper

Lange Treue zur Johannesbruderschaft

Auch Dietmar Specht, der im Anschluss den Jahresbericht vortrug, zeigte sich glücklich, dass das Vereinsleben so langsam wieder in gewohnte Bahnen komme. Im Laufe seines Berichtes wurden dann einige Mitglieder für lange Treue in der Johannesbruderschaft geehrt:

Willi Wöstmann (55 Jahre), Fritz Falinski (45 Jahre), Josef Reiling und Werner Dufhues (40 Jahre), Friedhelm Fabian (35 Jahre), Jochen Horstmann (30 Jahre), Josef Schmedding und Jürgen Suermann (25 Jahre), Ludger Haverkamp, Kurt Gunnemann und Ingo Lackmann (20 Jahre), Günter Neuhaus, Wolfgang Schauerte, Norbert Funke, Lothar Esch, Markus Kuhaupt und Harald Inkmann (15 Jahre) sowie Stefan Knoll (zehn Jahre). Zu Ehren der Geehrten schallte das Vereinslied, „Wir sind die Johannesbrüder“, durch den Saal.

Auszählung der Stimmen: Nicht viel Arbeit hatte Dietmar Specht, der mit seinem Stellvertreter Lothar Esch die Bohnen auszählte. Die Ergebnisse waren zu eindeutig. Foto: Dirk Vollenkemper

Bevor es zur Aufnahme der neuen Mitglieder kam, galt es noch einige organisatorische Angelegenheiten für den heutigen Schützenfestmontag zu regeln. Der Einsatz und die Bereitschaft der Mitglieder war wie immer groß, und so waren Messdiener für den Gottesdienst und Fahrer, die bei den Umzügen zur Verfügung stehen, ganz schnell gefunden.

Mehr weiße als rote Bohnen

Drei Anwärter wollten an diesem Kommersabend in die Johannesbruderschaft aufgenommen werden – worüber sich alle Mitglieder sichtlich freuten. Pfarrer Clemens Lübbers, Martin Pasternak und Thomas Saerbeck stellten sich der Herausforderung und überstanden die „Ballotage“ mit deutlich mehr weißen als schwarzen Bohnen.

Das anschließende zügige Leeren des Traditionsbierkruges stellte für die drei dann auch kein Problem dar, sodass die Johannesbruderschaft nun drei neue Mitglieder hat. Mit offenen Armen und schier unzähligen Glückwünschen wurden die Neuen in den Reihen der Bruderschaft aufgenommen.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ gab Geschäftsführer Dietmar Specht dann noch die weiteren Termine bekannt. So nehmen die Johannesbrüder am Sonntag (2. Juli) an der Feier zum 100-jährigen Bestehen des Bürgerschützen- und Heimatvereins Everswinkel teil. Abfahrt ist um 11.30 Uhr am Lambertiplatz.

Die Herbstversammlung findet am 31. Oktober statt, und zum Winterkränzchen trifft sich der Verein am 28. Januar 2023 im Saal der „Waldmutter“.

Viel zu erzählen hatten sich die Jansbrüder natürlich im Anschluss an den offiziellen Teil des Kommersabends. Schließlich war es lange her, dass sie in einer so schönen und großen Runde zusammensitzen konnten. Bis spät in der Nacht hallten die Lieder aus dem vereinseigenen Liederbuch durch den Saal der „Waldmutter“.