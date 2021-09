Der erste Baum ist 32 Jahre alt

Die Naturfördergesellschaft feiert in diesem Jahr ihr 30-jähriges Bestehen. Das wird mit einem bunten Apfel- und Naturfest am Hof Schmetkamp gefeiert, der gewissermaßen die Heimat der NFG ist.

Edith Harig erinnert sich noch gut an den ersten Baum, der gepflanzt wurde. „Das war 1989, noch bevor die Naturfördergesellschaft (NFG) gegründet wurde“, erzählt die Kassiererin des Vereins. Heute stehen dort Tausende neuer Bäume, die von Privatpersonen zu besonderen Anlässen oder in Gemeinschaftsaktionen von Vereinen und anderen Gruppen gepflanzt wurden.

Die Naturfördergesellschaft wurde – wie berichtet – im Jahr 1991 gegründet. Ein Jahr zuvor hatte der damalige SPD-Ratsherr Bernhard Daldrup den Antrag gestellt, einen Verein zu gründen, der sich dem Umweltschutz widmet. Die Fläche am südöstlichen Stadtrand ist seit Ende der 1960er Jahre im Besitz der Stadt, eigentlich war dort ein Gewerbegebiet vorgesehen. 1992 wurde damit begonnen, das knapp 19 Hektar große Gelände zu einem Naherholungsgebiet umzugestalten. Vorher gab es dort nur Ackerflächen. Heute ist das Areal ein beliebter Ort zum Spazierengehen, besonders an schönen Tagen.

Viele sind beim Fest dabei

30 Jahre NFG: Das wird am Samstag (25. September) mit einem besonderen Apfelfest gefeiert, das in Nicht-Corona-Zeiten zur Tradition der NFG gehört. Da alles draußen stattfindet, gibt es nach derzeitiger Lage keine besonderen Einschränkungen – bis auf das Einhalten der Abstandsregeln. Sollte es regnen, soll das Café in der Scheune aufgebaut werden. Dort gilt dann aber „3G“, was auch kontrolliert werden muss, erklärt NFG-Geschäftsführer Rolf Löckmann. Er bittet auch darum, dass die Besucher – etwa zum Probieren der verschiedenen Apfelsaftsorten aus der Presse – einen Becher mit zum Hof Schmetkamp bringen. Um die Veranstaltung mit zahlreichen Ständen zu entzerren, werden die Aktionen weiträumig über das Gelände verteilt.

Zukunftspläne für die Scheune

Viele Vereine und Organisationen sind mit im Boot. Für Musik sorgt die Stadt- und Feuerwehrkapelle. Apfelpfannkuchen und Apfelkuchen sind ebenso im Angebot wie Honig vom „hauseigenen“ Imker.

Bei Führungen über das Gelände werden die Veränderungen, die sich im Laufe der Jahre ergeben haben, und Pläne für die Zukunft vorgestellt. Das übernimmt Wolfgang Huth.

Die „rollende Waldschule“ ist ebenso vor Ort wie der ASB mit seiner Rettungshundestaffel. Der Nabu stellt einiges für die Kinder auf die Beine. Die Montessori-Gesamtschule, die auf dem Gelände einen Garten bewirtschaftet, ist ebenso an Bord.

„ »Für Sendenhorst ist das ein großer Gewinn.« “ Katrin Reuscher

Auch an diesem Samstag rückt die Scheune in den Blick, beziehungsweise das, was aus ihr werden soll. „Wir wollen Ideen sammeln“, erklärt NFG-Vorstandsmitglied Edith Harig. Dazu ist ein Fragebogen vorbereitet, ebenso wie für das Finden eines Namens, den die Scheune tragen soll, wenn sie einmal neu aufgebaut ist.

Das Gelände hat für die Stadt und für die Natur eine große Bedeutung, sind sich die Beteiligten einig. „Für Sendenhorst ist das ein großer Gewinn“, meint Katrin Reuscher, die als Bürgermeisterin qua Amt Vorsitzende der Naturfördergesellschaft ist. Auch viele junge Menschen nutzten das Gelände zum Verweilen, freut sich die Rathauschefin.