Der Motor ist das Lieblingsstück  

Albersloh/Alverskirchen

Nico Nordhoff wohnt in Alverskirchen und wird in Albersloh zum Kfz-Mechatroniker ausgebildet. Der 17-Jährige fährt mit dem E-Bike an seinen Ausbildungsplatz. Im August beginnt sein zweites Lehrjahr. Die Ausbildung macht ihm viel Spaß, vor allem, wenn es um Motoren geht.

Von Josef Thesing