Der Neue kennt sich bereits gut aus

Michael Rotterdam wird neuer Leiter der Realschule St. Martin. Er arbeitet bereits seit sechs Jahren an der Schule und ist derzeit Konrektor. Der 47-Jährige lebt mit seiner Familie in Münster. Schulleiter Gerd Wilpert geht nach mehr als 30 Jahren in den Ruhestand.

Er wird zu Beginn des neuen Monats erst der dritte Leiter der Realschule St. Martin, aber Neuland betritt Michael Rotterdam im Gegensatz zu seinen beiden Vorgängern Norbert Gatzen und Gerd Wilpert in der Einrichtung nicht. Der derzeitige Konrektor arbeitet bereits seit sechs Jahren in der Schule und kennt somit auch die Verwaltungsabläufe gut. Seine Vorstellung bezeichnet Clemens Lübbers als Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde St. Martinus und Ludgerus, die Trägerin der Schule ist, an diesem Ferienmorgen als „etwas ganz Besonderes, was es hier nur selten gibt“. Denn Gerd Wilpert, der nun in den Ruhestand geht, wurde im Sommer 1991 als Schulleiter vorgestellt – also vor mehr als 30 Jahren. Die Schule selbst gibt es seit 1964.