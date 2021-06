Der Pfarrer wehrte sich erfolgreich

Im Kirchturm von St. Ludgerus begutachtet Matthias Dichter Glocken, von denen er sagt, dass sie etwas ganz Besonderes sind. Die Liste aus dem Jahr 1941 belegt, dass zwei Glocken aus der ursprünglichen Kategorisierung „C“ in „D“ aufgenommen wurden.

Schon der ehemalige Pfarrer Eickmann muss gewusst haben, wie wertvoll die Glocken im Uhrenturm der Ludgeruskirche sind. Recherchiert man in Archivunterlagen, ergeben sich Hinweise, dass er sich 1940 gegen eine Kategorisierung der Glocken gewehrt haben muss, die dem Geläut vielleicht zum Verhängnis geworden wären. In den Kriegszeiten schmolz man Kirchenglocken ein – nicht nur, um sie in Kanonen zu verwandeln, sondern auch, um der Kirche ihrer Stimme zu berauben. Davon weiß auch Matthias Dichter, der sich als Glockensachverständiger eingehend mit dem Albersloher Geläut befasst.