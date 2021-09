Der Rat fällt viele Entscheidungen

Es war fast wie im richtigen kommunalpolitischen Leben. Der fiktive Rat der Stadt hat einige Entscheidungen in Angelegenheiten gefällt, die viele Menschen in der Stadt bewegen. Die Sitzung fand aber am Ende des Planspiels „Pimp your town“ statt, mit dem die Kommunalpolitik jungen Menschen nähergebracht werden soll.

Der schnelle Bau des Bahnhofs liegt den drei Fraktionen sehr am Herzen. Es muss schneller gehen, sind sich die „Jugend von heute“, die „Jugendfraktion Sendenhorst“ und „MSS“ ohne Gegenstimmen einig. Deshalb, so der Beschluss in der fiktiven Ratssitzung am Donnerstagmorgen in der Aula der Realschule, soll geprüft werden, ob der Bau nicht schneller vonstatten gehen kann, damit Ziele wie Münster, Ahlen, Hamm, Köln, Dortmund und Beckum schneller und komfortabler erreicht werden können. Weitere Vorteile: mehr Mobilität für alle, mehr Klimaschutz und mehr Touristen in der Stadt.