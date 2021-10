Der Ruhestand kommt später

Nun ist es amtlich: Wehrführer Heinz Linnemann hat sein Amt an seinen Nachfolger übergeben. Ein paar Jahre will er noch Dienst machen und wohl auch noch den einen oder anderen Einsatz leiten. In die Organisation werde er sich aber nicht mehr einmischen, es sei denn, er werde von seinem Nachfolger Elmar Bornefeld um Rat gefragt.

Nein, den Schlauch wird Heinz Linnemann noch nicht an den sprichwörtlichen Nagel hängen, auch wenn er die Wehrführung am Freitagnachmittag auf eigenen Wunsch abgegeben hat. „Ein paar Jahre will ich noch Dienst machen, und ich werde wohl auch noch den einen oder anderen Einsatz leiten“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. In die Organisation werde er sich aber nicht mehr einmischen, es sei denn, er werde von seinem Nachfolger Elmar Bornefeld um Rat gefragt.