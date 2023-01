Der Thron kommt auf die Hebebühne

„Nach drei Jahren endlich wieder Winterfest“, freut sich Udo Borgmann. Der Vorsitzende der Albersloher Bürgerschützen kann bekanntgeben: „Wir haben eine geeignete Alternative aufgetan.“ Womit er die Räumlichkeit meint, in der die Mitglieder nebst Begleitung feiern können. Die Wersehalle, in der das traditionelle Fest normalerweise stattfindet, ist nach wie vor geflüchteten Menschen vorbehalten. „Keine Frage, das ist richtig so“, findet Markus Uhlenbrock, der als Geschäftsführer des Autohauses Breul deshalb eine gerade erst fertiggestellte Werkshalle zur Verfügung stellt.

Noch dienen die drei Hebebühnen dazu, Autos in die Höhe zu hieven. „Die bleiben in der Halle“, erzählt Markus Uhlenbrock, der sich seit vielen Jahren auch im Vorstand der Schützenbrüder engagiert. „Nur die Tragarme werden abmontiert“, erklärt der Albersloher und stellt gemeinsam mit Udo Borgmann in Aussicht: „Die Säulen werden beleuchtet und mit Wimpeln geschmückt.“ Außerdem werde in eine der Hebebühnen der Thron des amtierenden Königs Mohamed „Mauki“ Lamhauch integriert. „Das wird sicherlich cool“, glaubt Borgmann mit Blick auf die Räumlichkeit, die etwa so groß sei wie die Wersehalle.

Geheizt wird auch. „Das Cocktailkleid kann sorglos aus dem Schrank geholt werden“, versprechen die Männer vom Vorstand ausreichende Feiertemperaturen. „Außerdem wird ja auch getanzt“, lädt der Vorsitzende alle Mitglieder zum Winterfest ein. „Natürlich sind auch Neumitglieder willkommen“, nutzt er die Gelegenheit, für den Vereinsbeitritt zu werben.

Stadtverwaltung gibt Grünes Licht

Aufgrund eines Mangels an geeigneten Alternativen, zeigt sich der Vereinsvorstand erleichtert, das Okay der Stadt Sendenhorst erhalten zu haben. Auch wenn es sich nicht um eine im eigentlichen Sinne öffentliche Veranstaltung handele, müsse geprüft werden, ob die Räume für eine derartige Festlichkeit geeignet sind. „Die Zusammenarbeit mit der Stadt gestaltete sich einfach und unkompliziert“, loben Borgmann und Uhlenbrock, die aber betonen, dass die Werkshalle nur ausnahmsweise zur Festhalle umgewandelt werde. „Die Halle ist ja noch neu – da ist es nicht so schwierig, sie entsprechend auszuräumen“, weiß Markus Uhlenbrock, dem von seinem Mitarbeiter Tobias Litoborski zugerufen wird: „Theke, Zapfhahn – mehr brauchen wir nicht.“ Der gerade erst dem Offizierskorps der Schützenbrüder beigetretene Mechatroniker wird beim Einrichten der Halle sicherlich behilflich sein. Deshalb weiß er wohl, dass außerdem eine Tanzfläche nebst Bühne für die Musik bereitstehen sollte. „Für Stimmung und Unterhaltung sorgt Björn van Andel“, stellt Udo Borgmann Fetenstimmung in Aussicht.

„Wir haben in diesem Jahr darauf verzichtet, unsere Mitglieder einzeln schriftlich einzuladen“, erklärt der Vorsitzende, der von sonst hohen Kosten zu Lasten der Portokasse weiß. Die Einladung erfolge durch die Zeitung und digital in den Sozialen Medien. „Sonst läuft eigentlich alles wie gehabt“, verspricht Borgmann und nennt Details: „Gefeiert wird am 14. Januar (Samstag) in der Halle des Autohauses Breul. Die Festfolge beginnt um 19.45 Uhr mit dem Einmarsch von Königspaar und Hofstaat.“ „Der Eintritt ist frei“, verspricht der Vorsitzende, der abschließend noch ergänzt: „Wir freuen uns über festliche Kleidung und eine rege Teilnahme.“