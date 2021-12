Die andere Art des Auto-Teilens

Das Carsharing in der Stadt soll auf andere Füße gestellt werden. Dazu arbeitet die Stadt mit fünf anderen Kommunen im Kreis Warendorf zusammen, damit das Auto-Teilen auch über die Gemeindegrenzen hinaus möglich ist. Mit im Boot sind das „Zukunftsnetzes Mobilität NRW“ und ein Fachbüro.

Das kann auch ein Teil der Mobilität der Zukunft in Sendenhorst sein: Die Fahrerin checkt über die App in das Elektrofahrzeug ein.

Die Grundzüge des Carsharings kennt jeder, der sich damit beschäftigt, mindestens den Zweitwagen im Haushalt abzuschaffen, weil der oft ungenutzt am Haus steht, Kosten verursacht und – in der aktuellen Klimadiskussion – auch nicht mehr zeitgemäß erscheint. Warum ein Auto besitzen – auch ein Elektrofahrzeug –, wenn man nur dann eines braucht, wenn man gerade fahren muss oder will? Und die Busverbindung schlecht ist?