Die Anfänge waren bescheiden

Sendenhorst

Der Ortsverein der SPD feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Aus den Anfängen der Partei in Sendenhorst ist nicht allzu viel bekannt, und eine überragende Bedeutung hatte sie in der konservativ geprägten Stadt auch nicht. Jahrzehnte später stellte die SPD den ersten hauptamtlichen Bürgermeister.

Von Josef Thesing