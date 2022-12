„Die Aufgaben kamen unvermittelt“

Das Jahr 2022 neigt sich dem Ende zu. Es hat die Welt verändert, im Großen wie im Kleinen. Putins Überfall auf die Ukraine am 24. Februar wirkt in viele Lebensbereiche hinein – von internationalen Wirtschaftsbeziehungen auch der heimischen Unternehmen über die erneut notwendige Aufnahme von Flüchtenden bis zum Einkauf im Laden und zum Thermostat an der Heizung. Auch für die Stadtverwaltung ist es in Zusammenarbeit mit den Menschen in Sendenhorst und Albersloh eine fordernde Zeit. Darüber sprach Bürgermeisterin Katrin Reuscher im Interview mit dieser Zeitung.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert