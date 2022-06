Die Baustelle läuft sehr gut

Nein, bis zum Einzug dauert noch ein paar Monate, obwohl der großzügige Anbau an der Kita „Stoppelhopser“ in den vergangenen vier Monaten rasante Fortschritte gemacht hat. Das habe er so nicht erwartet, sagte Architekt Christoph Thiel am Mittwochnachmittag unter dem strahlendbauen Sendenhorster Himmel. „Wir hätten nicht gedacht, dass das so klappt“, erklärte Thiel – und gab ein großes Lob an die Handwerker und an seine Kollegin Kristina Kloos weiter, die im Architekturbüro in Münster für die Baustelle zuständig ist: „Ohne Kloos nix los.“

