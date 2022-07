Die City soll smarter werden

Viele Kommunen gehen derzeit den Prozess zur „Smart City“ an. Sendenhorst gehört auch dazu. Annette Görlich, in der Stadtverwaltung unter anderem zuständig für den Bereich Wirtschaftsförderung, hat ein Konzept entwickelt, das sie „,Smart-City’-Strategie für Sendenhorst“ nennt.

So sieht der Ortsteil Sendenhorst heute aus. Mit Blick in die Zukunft soll sich die Stadt in vielen Bereichen verändern. Das betrifft unter anderem die Mobilität, Wohnen, Wirtschaft und den Energiesektor.

Der Begriff ist modern und derzeit in vieler Munde: „Smart City“. Was sich genau hinter einer „schicken“, „pfiffigen“, „eleganten“, „klugen“ oder auch „intelligenten“ – um nur einige der zahlreichen Übersetzungsmöglichkeiten herauszupicken – Stadt verbirgt, ist vielen jedoch nicht bis ins Detail klar. Im Kern geht es darum, wie sich eine Stadt in Richtung Zukunft entwickeln soll – und das in nahezu allen Bereichen, die die Menschen, die in der Stadt leben und arbeiten, betreffen. Viele Kommunen gehen derzeit den Prozess zur „Smart City“ an.