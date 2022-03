Die Demokraten sind sich einig

Die beiden heimischen Bundestagsabgeordneten Bernhard Daldrup und Henning Rehbaum sind sich einig: Die am Sonntag vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen bezogen auf Putins Überfall auf die Ukraine sind richtig. Ziel müsse sein, dass die Waffen so schnell wie möglich schweigen.

Von einer „Zeitenwende“ war am Sonntag im Deutschen Bundestag in Berlin oft die Rede. Diesen Begriff benutzen auch die beiden heimischen Bundestagsabgeordneten Henning Rehbaum aus Albersloh (CDU) und Bernhard Daldrup aus Sendenhorst (SPD) im Gespräch mit dieser Redaktion. „Es ist eine außergewöhnliche Situation“, sagt Rehbaum. „Das Wort ,Zeitenwende’ ist passend“, erklärt Daldrup. Denn mit „Putins Eroberungskrieg“ sei etwas eingetreten, was die demokratische Welt viele Jahre für unmöglich gehalten habe, fügt der Sendenhorster an.