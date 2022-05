Die Enttäuschung ist groß

An diesem Tisch wurde diskutiert, wie in der Stadt Möglichkeiten für Biken und Skaten geschaffen werden können.

Die Veranstaltung war lange und intensiv vorbereitet worden. Schließlich ist es – auch wegen Corona – einige Jahre her, dass die Kinder und Jugendlichen offiziell in einen Beteiligungsprozess eingebunden wurden. „Jugendkonferenz“ hieß das früher. Heute heißt das Jugendwerkstatt oder, wie es am Samstagmittag im Haus Siekmann genannt wurde: „Kinder.Jugend.Werk.Stadt“. Denn es soll in diesem Prozess darum gehen, die Stadt im Sinne von Kindern und Jugendlichern weiterzuentwickeln.