Die ersten Menschen sind eingezogen

Angekündigt war das schon länger. Nun muss es umgesetzt werden. Seit Donnerstag leben wieder Flüchtlinge in der Wersehalle, die als Notunterkunft genutzt wird. In den kommenden Wochen werden weitere hinzukommen, weil andere Unterkünfte nicht mehr zur Verfügung stehen

Unterbringung von Flüchtlingen in der Wersehalle

Angekündigt hatte Bürgermeisterin Katrin Reuscher es bereits ein paar Mal, weil der zur Verfügung stehende Wohnraum nicht mehr ausreicht. Und hergerichtet sind die Wersehalle und die angrenzende Turnhalle bereits seit einigen Monaten für die Erstaufnahme von Flüchtlingen, vor allem aus der Ukraine. Nun ist es soweit: Am Donnerstag sind die ersten elf Menschen eingezogen. Das berichtete die Bürgermeisterin in der Sitzung des Stadtrates am Donnerstagabend.

Die Stadt werde in den kommenden Wochen aber noch weitere Flüchtlinge aufnehmen müssen. Das habe die zuständige Bezirksregierung in Arnsberg mitgeteilt. Bis zum 7. November seien weitere 18 Flüchtlinge angekündigt, die von der Stadt untergebracht werden müssten.

Weitere Flüchtlinge folgen

Darunter sei auch eine Familie mit einem Baby. Diese werde aber nicht in die Wersehalle einziehen, sondern in einer städtischen Wohnung an der Straße Auf dem Bült unterkommen.

Somit werden ab dem 7. November nach jetzigem Stand insgesamt 26 Personen vorübergehend in der Wersehalle leben.

Die Stadtverwaltung bittet weiter darum, freien Wohnraum für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen.