Die gelben Stäbchen sind ein Muss

Sendenhorst

Am 13. Juli ist „Tag der Pommes frites“. Der „Pommes-Tag“ hat seinen Ursprung in den USA, die Pommes selbst aber nicht. Deren Erfindung reklamieren die Franzosen und Belgier für sich. Die gelben Stäbchen sind in jedem Imbiss ein Verkaufsschlager. „Ohne Pommes geht nix“, sagt Jörg Lilienbecker von der „Futterkiste“.

Von Josef Thesing