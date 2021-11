Die Jubiläums-DVDs sind da

In der „Alten Küsterei“ präsentieren Helga Pletz, Martin Pälmke, Ina Möllenkamp, Kiki Husmann und Elke Große Perdekamp (v.l.) die DVD „Wunderschön in Albersloh“.

Die Welt ist keine Scheibe und Albersloh keine DVD. Aber vieles, was das Wersedorf besonders macht, findet sich nun auf einem entsprechenden Datenträger wieder. Anlässlich des Jubiläums „850 Jahre Albersloh“ hatte der Heimatverein einen Film produziert, der bereits während der Festwoche für Furore sorgte.

„Wunderschön in Albersloh“, so der Titel des Films, bei dem Ina Möllenkamp Regie geführt und viele Darsteller in Szene gesetzt hatte. Es sind meist Albersloher, die das Dorf unterhaltsam und mit viel Lokalkolorit vorstellen. Nun stehen die bestellten DVDs zur Abholung bereit. Das gilt übrigens auch für die Mitwirkenden, die sich ein Exemplar als kostenfreies Dankeschön sichern können. Zudem kann die DVD für zehn Euro erworben werden. „Sicherlich ein schönes Weihnachtsgeschenk“, empfiehlt Martin Pälmke als Vorsitzender des Heimatvereins.

Am Dienstag (16. November) von 16.30 bis 18 Uhr, am Mittwoch (17. November) von 12.30 bis 14 Uhr und am Montag (22. November) von 9 bis 11 Uhr können die DVDs in der Alten Küsterei an der Bahnhofstraße 1, abgeholt werden.

„Viel Vergnügen im Heimkino“, wünscht der Heimatverein allen, die einen Film schon erworben haben oder noch erwerben wollen.