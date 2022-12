Die Möbel kommen in den Ferien

Fleißig üben die Aktiven der Plattdeutschen Theatergruppe „Dröget Schnüffelken“ in den kommenden Wochen. Denn im Januar stehen sie für mehrere Aufführungen auf der Bühne.

Es ist Abend, draußen ist es dunkel und schmuddelig. In der Aula der Realschule brennt aber noch Licht. Ein Probentermin steht an. Die Aktiven der Plattdeutschen Theatergruppe „Dröget Schnüffelken“, die ein Sendenhorster Verein ist, treffen sich ab jetzt kurz vor Weihnachten mindestens drei Mal in der Woche, um für die Aufführungen im Januar zu üben, heißt es im Bericht der Gruppe. Zwar steht das Bühnenbild noch nicht, dennoch müssen neben dem Text auch die Abläufe einstudiert werden.

Alles wird genau geprobt

So auch bei dem Sketch „Dat Paraplü“. Rolf Nettebrock und Uli Teiner kennen ihren Text schon lange auswendig und feilen bereits an den Feinheiten. Wer steht wann und wo auf der Bühne? Alles wird genau geprobt. Dabei steht Rolf Nettebrock während der ganzen Szene vor der Frage: „Stock oder Schirm?“.

Bei „De verflixte Föhrerschien“ wird mit zwei Tischen und drei Stühlen erstmal provisorisch die Amtsstube des Bürgermeisters dargestellt. Auch hier geht es darum, Abläufe und Spielfluss zu optimieren. „Einige Szenen sind schon echt schwierig, da kommt es auf das richtige Timing an“, so Marion Pumpe, eine der Darstellenden bei diesem Einakter. Da kann es auch schon mal vorkommen, dass einige Textpassagen mehrmals hintereinander geübt werden, bis alle zufrieden sind.

Wichtiger Job

Immer dabei, beziehungsweise mittendrin, ist Elisabeth Lütke-Verspohl. Sie übernimmt wieder die Aufgabe der Souffleuse. Nicht nur bei den Aufführungen hat sie einen wichtigen Job. Auch bei den Proben ist sie eine gefragte Frau. Wenn ein Mitspieler nicht zur Probe kommen kann, springt sie in dessen Rolle und unterstützt die Laiendarsteller bei Textschwierigkeiten.

Zweiakter „De schöne Anna“

Dann wird auch schon wieder an den Tischen geschoben. Als nächstes steht auf dem Probenplan der Zweiakter „De schöne Anna“. Drei Stühle bilden erstmal die Couch. Requisiten wie Werkzeugkoffer, Kaffeegeschirr, Zeitung und Blumentöpfe stehen am Bühnenrand parat. „Seinen Text zu kennen, ist das eine“, erklärt Babara Untiedt. „Man muss auch seine Requisiten zur Hand haben, wenn man auf die Bühne geht.“

In den Weihnachtsferien wird dann die große Bühne aufgebaut, tapeziert und mit den richtigen Möbeln ausgestattet. Alles zusätzlich zu den normalen Probenterminen. Ab Januar wir dann fast täglich geprobt, damit am 14. Januar eine gelungene Premiere gefeiert werden kann. Dann dürfen sich die Zuschauer auf amüsante und kurzweilige Aufführungen unter dem Titel „Düt und Dat – Stückskes up Platt“ freuen.

Apropos Weihnachten: „Wer noch ein schönes Weihnachtsgeschenk sucht, der kann bereits jetzt Karten erwerben. Bei Haushaltswaren Voges findet der Vorverkauf für die nummerierten Plätze statt“, empfehlen die Schauspieler. Erwachsene zahlen acht Euro, Kinder bis zu zwölf Jahren Jahre vier Euro.

Termine

Die Aufführungen finden an folgenden Terminen statt: Samstag, 14. Januar, 19.30 Uhr:; Sonntag, 15. Januar, 15.30 Uhr; Freitag, 20. Januar, 19.30 Uhr; Samstag, 21. Januar, 19.30 Uhr; Sonntag, 22. Januar, 15.30 Uhr. Bei den Vorstellungen am Sonntagnachmittag gibt es ab 14.30 Uhr Kaffee und Kuchen.