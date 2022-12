Die radelnde Kita-Köchin

Silke Tacke ist Köchin in der Kita Maria Montessori. Für die Einkäufe von Lebensmitteln und für Lieferungen ist sie mit einem Elektro-Lastenrad unterwegs. In der Kita Maria Montessori wird jeden Tag frisch gekocht. Und das für mehr als 100 Kinder, denn die „Zweigstelle“ an der Hermann-Löns-Straße wird mitversorgt.

Das Essen steht auf dem Herd, und Köchin Silke Tacke und ihr Helferinnenteam haben alle Hände voll zu tun. Denn in der Kita Maria Montessori wird jeden Tag frisch gekocht. Und das für mehr als 100 Kinder, denn die „Zweigstelle“ an der Hermann-Löns-Straße wird mitversorgt. Im Umfeld der Küche riecht es am Dienstagvormittag lecker nach Essen. Heute gibt es Tomatensuppe und Tortelloni. In Vorbereitung ist auch bereits der Nachtisch für den nächsten Tag. Und während der Nikolaus seine Runden durch die große Einrichtung dreht, wirft Silke Tacke einen Blick in die großen Töpfe.