Die Rechnung stellt das Klima später

Der Klimawandel ist in vollem Gange. Die Wissenschaft weiß das schon lange, die Politik robbt sich langsam an die Wirklichkeit heran, und es gibt immer noch Menschen, die glauben und sagen, dass das alles nicht so schlimm ist – oder sogar gar nicht geschieht. Das waren einige der Kernaussagen bei der ersten Sendenhorster Klimaschutzmesse, die am Samstag in der Westtorhalle über die Bühne ging. „Das Klima sitzt nicht mit am Tisch, wenn verhandelt wird. Es stellt die Rechnung später“, nannte Bürgermeisterin Katrin Reuscher eine der „großer Herausforderungen“ in dieser Zeit, in der „die Katastrophen immer näher an uns heranrücken“.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch