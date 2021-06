Die Robben rennen ans Meer

Dr. Frank Horst scannt den – nicht permanenten – QR-Code auf dem Arm von Dr. Markus Müller und beteiligt sich so an der Spendenaktion, die Hintergrund des rund 250 Kilometer langen Staffellaufes ist.

Ein paar Kilometer sollte man schon in den Beinen haben, um sich dieser Aufgabe zu stellen. Dr. Markus Müller hat das. Zwei bis drei Mal in der Woche läuft der Narkosearzt, der im St.-Josef-Stift arbeitet, in Münster an der Werse und am Kanal – vor oder nach der Arbeit.

Ein Lauffanatiker ist der 49-Jährige aber sicher nicht. „Laufen sollte nicht das Leben bestimmen“, sagt er im Gespräch mit der Redaktion. „Ich kenne Leute, die um 4.30 Uhr aufstehen um zu laufen“, erzählt er. Für ihn ist das nichts. Er macht sich zum Beispiel lieber vor dem Nachtdienst – einen solchen hat er gerade hinter sich – auf seine Strecke. Zudem sind ihm seine Frau und Kinder wichtiger als möglichst viele Kilometer. Und so bringt er es im Schnitt auf 27 Kilometer in der Woche.

Von Hamburg nach St. Peter-Ording

Da hört sich das, was am 21. und 22. August auf ihn und sein Team wartet, schon etwas anders an. Beim „Ragnar Wattenmeer“ geht es auf einem Kurs von rund 250 Kilometern Länge – von Hamburg nach St. Peter-Ording. Dabei steht aber nicht der Einzelne, sondern das Team im Mittelpunkt. Denn die unterschiedlich langen Distanzen werden abwechselnd einzeln als Staffelmarathon gelaufen.

Markus Müller hat diese Veranstaltung vor etwa zwei Jahren zufällig entdeckt und sich dafür begeistert, erzählt er. Im Bekanntenkreis war seine Suche nach Mitläufern aber nicht von Erfolg gekrönt. Also hat er Kollegen im St.-Josef-Stift angesprochen, wobei die Vorbereitung und der Lauf eine rein private Angelegenheit sind und auch bleiben werden. „Das muss doch machbar sein“, habe ihm sein Chef Dr. Matthis Boschin, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin im Krankenhaus, der auch mitläuft, gesagt. Bei Bereitschaftsnachtdiensten ist Müller dann von Station zu Station gezogen, um weitere Mitstreiter anzuwerben. Mit Erfolg: „Allein von der Kinderrheumatologie gab es vier Zusagen“, berichtet Müller. Auch eine Intensivschwester ist dabei.

Läufer bitten um Spenden für kranke Kinder

Und da war dann auch schnell die zweite Idee geboren – und letztlich auch der Name der Truppe: Laufen für den guten Zweck. Die Läufer werben Spenden für den Bundesverband Kinderrheuma ein. Dazu passt dann eben auch der Name: „Juppis Running Seals“. „Juppi“ – so heißt die junge Robbe auf der Kinderrheumastation im Stift. Das englische Wort für Robbe ist „Seal“.

Wegen Corona und da alle Läufer zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten, wird getrennt trainiert. Markus Müller ist der „Captain“ der Gruppe, es stellt aber den Teamgedanken absolut in den Mittelpunkt.

„Wir haben uns bemüht, durch witzige Aktionen auf uns und unser Anliegen aufmerksam zu machen“, erzählt Müller weiter. So gab es einen – nicht permanenten – QR-Code auf dem Arm, über den sich Kolleginnen und Kollegen durch das Einscannen mit dem Smartphone direkt auf der geschützten Spendenseite bei „betterplace.com“ einwählen konnten und können. „Wir selbst haben keinen Kontakt zu den Spendern“, erklärt Müller.

„ »Das alles hat mit der Arbeit nichts zu tun, aber es schweißt zusammen. Die Kontakte untereinander sind jetzt ganz anders.« “ Dr. Markus Müller

Ein Video, einen – zusammengeschnittenen – Song und Shirts für den Lauf gibt es inzwischen auch. Das gemeinsame Foto soll noch folgen. Der Song heißt „Soon“, jeder hat getrennt dazu beigetragen. Auch dessen Produktion fügte sich gut. Gerd Bracht von den „Zwillingen“, Nachbar von Markus Müller, hat „Soon“ in seinem Studio professionell zusammengeschnitten. Der Song kann im Netz angehört werden.

Die Läufer haben für einen guten Zweck ein Team gegründet. Doch daraus ist, sind sich die Beteiligten einig, längst ein bisschen mehr geworden. „Teambuilding“ würden Fachleute das heute wohl nennen. „Das alles hat mit der Arbeit nichts zu tun, aber es schweißt zusammen. Die Kontakte untereinander sind jetzt ganz anders“, sagt Müller. Oft würden die Teilnehmer im Haus gefragt, wann denn der Lauf genau startet.

Einen Wunsch haben die „Running Seals“ für den 22. August: „Wir wollen nur ins Ziel kommen.“ Und dafür werden am Westtor wohl viele die Daumen drücken – auch oder vielleicht gerade weil die Aktion eine rein private Initiative ist.

Die geschützte Spendenseite www.bit.ly.runningseals ist bei betterplace.com zu finden.