Die Schirmchen auf dem Cocktail

Sendenhorst

Die „Zucchini Sistaz“, beeindruckte und begeisterte am Sonntag die 220 Gäste in der Aula der Realschule. Von Beginn des Auftritts anlässlich des 125-jährigen Bestehens der KFD St. Martin an, verbreiteten Sinje Schnittker, Jule Balandat und Tina Werzinger beste Stimmung.

Von Angelika Knöpker