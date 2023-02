Die Stadt steigt aufs Lastenrad

Ein bisschen Übung ist schon hilfreich, wenn man oder frau mit dem neuen „Pick UP Work“ geschmeidig um die Kurve sausen will. Diese Erfahrung machte am Dienstagmittag auch Bürgermeisterin Katrin Reuscher auf dem Gelände des Baubetriebshofes. Denn mit dem neuen Dreirad muss und kann sich der Fahrer oder die Fahrerin wegen der eingebauten Neigetechnik nicht in die Kurve legen. Dementsprechend ist auch der Wendekreis etwas größer als bei einem normalen Rad.

