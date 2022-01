Die Stadt wird verkauft

Das Jahr 2022 hat begonnen. Was es den Bürgern in Sendenhorst und Albersloh bringen wird? Unsere Redaktion hat den Blick in die Glaskugel geworfen.

Was bringt das neue Jahr politisch für Sendenhorst und Albersloh? Das ist wie immer nach dem Jahreswechsel eine spannende Frage. Die Redaktion hat auch diese Silvesternacht dazu genutzt, einen Blick in die berühmte Glaskugel zu werfen. Fest steht: Aufregende Dinge stehen an. Oder eben auch nicht, wie das bei einer Glaskugel so üblich ist . . .