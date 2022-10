Die Steuern sprudeln weiter

Die Steuereinnahmen der Stadt liegen über dem Plan. Neben der Gewerbesteuer steigt auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Weil an anderer Stelle weniger ausgegeben wurde – oder werden konnte – als geplant, ist das Haushaltsloch kleiner geworden.

Finanzsituation und Fortgang von Baumaßnahmen in Sendenhorst

Bei den wichtigsten Steuern, die die Stadt einnimmt, läuft es besser als zu Beginn des Jahres im städtischen Haushalt geplant. Das gilt insbesondere für die Gewerbesteuer. Hier hatte die Stadtverwaltung vorsichtig Einnahmen in Höhe von 6,5 Millionen geplant. Aktuell sind aber bereits 7,25 Millionen Euro verbucht, weshalb die Kämmerei von Mehreinnahmen in Höhe von 750 000 Euro ausgeht.

Das geht aus dem sogenannten Finanzzwischenbericht hervor, den die Verwaltung am Donnerstagabend dem Haupt- und Finanzausschuss vorlegt. Dieser für die Verwaltung verpflichtende Zwischenbericht, von dem es im Laufe eines Haushaltsjahres mehrere gibt, ist wichtig, damit neben der Verwaltung auch die Politik und die Bürger wissen, wie es „ihrer“ Stadt finanziell gerade so geht.

Mehr Anteil an der Einkommenssteuer

Dabei sieht es auf der Einnahmenseite gerade ganz gut aus, unter anderem, weil die Steuern sprudeln. Denn neben der Gewerbesteuer steigt auch der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer. Hier hatte die Stadt mit 7,2 Millionen Euro kalkuliert. Nun geht sie bei dieser Steuer – inklusive des Überschusses aus dem vergangenen Jahr – von einer halben Million Euro Mehreinnahmen aus. Leichte Zuwächse gibt es auch bei für das Gesamtbudget eher weniger bedeutenden Steuern wie die fürs Vergnügen, die am Ende des Jahres 50 000 Euro betragen soll.

Fast 20 Millionen Steuern und Abgaben

Die Einnahmen durch Steuern und vergleichbare Abgaben steigen laut Prognose von gut 18 Millionen auf 19,3 Millionen Euro – bei einem Gesamtetat, der bezogen auf die Ausgaben bei 27,8 Millionen Euro liegt. Die Einnahmen der Stadt – ordentliche Erträge genannt – steigen insgesamt um 1,65 Millionen auf knapp 26,6 Millionen Euro. Da es laut Prognose zusätzlich nicht absehbare Einsparungen gibt, etwa beim städtischen Personal durch Stundenreduzierungen und verzögerte Stellennachbesetzung, sowie eine einmalige Zuweisung in Höhe von 600 000 Euro für die Bekämpfung der Corona-Pandemie steht bei der Prognose zum Stichtag 31. August ein Minus von rund einer halben Millionen Euro. Das sind 1,9 Millionen Euro weniger Miese als im vor drei Monaten bereits fortgeschriebenen Haushaltsansatzes ausgewiesen.

Seinerzeit war von einem Minus von 2,4 Millionen Euro ausgegangenen worden – inklusive Ausgaben, die bereits im vergangenen Jahr für 2022 beschlossen worden waren. Da es sich bei den nun vorgelegten Zahlen eben nur um eine Prognose handelt, gilt buchhalterisch noch das Minus von 2,4 Millionen Euro, bezogen auf die laufende Verwaltungstätigkeit.

Investitionen verzögern sich

Bei den Investitionen, dem zweiten Stadtbein eines städtischen Haushalts, stockt es an der einen oder anderen Stelle. Für den Anbau an der Sendenhorster Grundschule wurde der Bauantrag am 10. Oktober beim zuständigen Kreis eingereicht, heißt es im Bericht. Allerdings stehe die artenschutzrechtliche Prüfung, die vor dem Abbruch des Pavillons und der Fällung der Rotbuche erfolgen müsse, noch aus.

Verzögerungen gebe es auch bei der Ausstattung der städtischen Schulen mit Lüftungsanlagen. Zwar seien die Standgeräte eingebaut, aber die Arbeiten mit Ende der Herbstferien noch nicht beendet. „Aufgrund der nach wie vor langen Lieferfristen können die Hersteller immer noch keinen verbindlichen Liefertermin benennen, sodass auch noch keine Prognose für die Montage der deckenhängenden Geräte und somit die Fertigstellung der gesamten Maßnahmen ausgesprochen werden kann“, heißt es im Bericht.

Gute Nachrichten gibt es hingegen für den in der Nähe der Promenade geplanten Bewegungsparcours. Der Auftrag für die Beschaffung der Geräte wurde vergeben. Deren Lieferung sowie die Ausschreibung der Garten- und Landschaftsbauarbeiten solle im Kürze erfolgen.