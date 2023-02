Die Wale wandern nach Albersloh

So sehen die Walfluken in der Natur aus.

Diese besonderen Walfluken gibt es bereits seit einiger Zeit. Der Ideengeber und Künstler dieser besonderen Objekte ist Wilhelm Landsknecht. Demnächst sollen sie auch in der Stadt Sendenhorst zu sehen sein. Das Projekt „Endless: das Meer der Woge des Kornfeldes gleicht“ soll in diesem Jahr als Kooperationsprojekt der Gemeinden Neuenkirchen und Havixbeck und der Städte Lüdinghausen und Sendenhorst realisiert werden. Die Walfluken sollen im Ortsteil Albersloh in der Nähe des Werseradwegs auf

einem breiten Feldweg, der zum Hof Sunger 33 führt, aufgestellt werden. Das berichteten die Stadtverwaltung und der Künstler am Dienstagabend in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Freizeit. Sollte dieser Standort aus Naturschutzbedenken nicht möglich sein, soll eine Alternative gefunden werden.

Kunst verbindet Menschen

„Mit dem Projekt wollen die beteiligten Projektpartner verdeutlichen, dass Kunst Menschen

unterschiedlicher Herkunft und Interessen verbinden kann“, berichtet die Stadtverwaltung in der Vorlage für die Sitzung. Durch die Inszenierung der beiden lebensgroßen Walfluken im öffentlichen Raum – in der Nähe von Rad- und Wanderwegen – sollen sogenannte „Dritte Orte“ geschaffen, Orte der Begegnung, die in diesem Fall Anreize geben, sich mit Themen wie Klima- und Naturschutz, Ökologie und Geologie auseinanderzusetzen.

In allen beteiligten Orten werden Kooperationen mit örtlichen Vereinen, Verbänden und Bildungseinrichtungen angestrebt. Das Begleitprogramm soll neben Vorträgen auch (Picknick-)Konzerte, Picknicke ohne Abfall und Kinderaktionen umfassen. Das Begleitprogramm ist noch zu erarbeiten. Die Sendenhorster Stadtverwaltung strebt Kooperationen mit dem Heimatverein Albersloh, dem Sozial-Zentrum, der VHS Ahlen und

der Naturfördergesellschaft an. Zudem sei eine enge Abstimmung mit den Bildungseinrichtungen vor Ort gewünscht, heißt es im Bericht.

Projekt vom 2. Juni bis zum 21. Juli

Die Aufstellung der Walfluken in Albersloh ist für den Zeitraum vom 2. Juni bis zum 21. Juli geplant. Die Eröffnung soll am 4. Juni (Sonntag) stattfinden. Der Transport und der Aufbau der Walfluken sollen über eine Firma aus Havixbeck, die bereits entsprechende Erfahrung mitbringe, erfolgen. Vereinbart werden soll noch die Zusammenarbeit der beteiligten Kommunen mit dem Künstler, insbesondere bezogen auf die Organisation, Finanzierung und mögliche Reparaturen der Kunstwerke.

Die Kosten sind mit etwa 8600 Euro kalkuliert. Die Hälfte davon will das „Regionale-Kultur-Programm NRW “ übernehmen, ihren Eigenanteil will die Stadt aus der Sparkassen-Gewinnausschüttung beisteuern.

Derzeit stimmen die beteiligten Kommunen unter Verwendung des bereits bestehenden

Layouts ein gemeinsames Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit ab. Unter der Adresse www.endless-muensterland.de können sich Interessierte ein Bild von der „Wanderung der Wale“ im vergangenen Jahr machen.