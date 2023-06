Die Walfluken sind aufgetaucht

In der Bauerschaft Sunger in der Nähe des Werse-Radwegs ist nun ein besonderes Landart-Projekt zu sehen: die Walfluken des Künstlers Willi Landsknecht. Am Sonntag (4. Juni) um 15 Uhr wird die Landart-Skulptur „endless – das Meer der Woge des Kornfeldes gleicht“ durch Bürgermeisterin Katrin Reuscher eröffnet.

Eröffnung der Landart-Skulptur „endless“ am Werse-Radweg

Mit schwerem Gerät wurden die Walfluken angeliefert und können ab sofort vom Werse-Radweg aus in der Nähe des Flaggenbachs bestaunt werden.

Ein spektakuläres Bild bot die Anlieferung der Walfluken, die jetzt in der Albersloher Bauerschaft Sunger stehen. Am Sonntag, (4. Juni) um 15 Uhr wird die Landart-Skulptur „endless – das Meer der Woge des Kornfeldes gleicht“ durch Bürgermeisterin Katrin Reuscher eröffnet. In einer kleinen Feierstunde erläutert Willi Landsknecht als Künstler Idee und Konzeption seiner Wanderskulptur. Für die musikalische Untermalung mit dem Saxofon sorgt Klaus Pottkieker aus Münster.

„Ich freue mich“, so Bürgermeisterin Katrin Reuscher, „dass die Stadt Sendenhorst eine von vier Kommunen im Münsterland ist, die dieses vom „Regionalen Kultur-Programm NRW“ geförderte Projekt in diesem Jahr zu Gast hat. Ich möchte alle Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Interessierte sehr herzlich zur Eröffnung und zu den Veranstaltungen im Begleitprogramm einladen“, lässt sie durch eine Pressemitteilung verlauten.

Picknick zur Eröffnung

„Die Eröffnung findet als Picknick-Veranstaltung statt, Essen und Trinken können gerne mitgebracht werden. Sanitäranlagen stehen am Veranstaltungsort nicht zur Verfügung“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Den Weg zu den Walfluken, freistehende lebensgroßen Skulpturen, findet man über den Werse-Radweg in Richtung Rinkerode, in der Nähe des Flaggenbachs. Dort machen die Fluken in malerischer Kulisse, umgeben von wogenden Kornfeldern, auf einem breiten Feldweg vom 4. Juni bis zum 20. Juli Station und laden ein zum „Sich-Berühren-Lassen“, zum Nachdenken oder einfach nur zum Schauen und Staunen.

Nähere Informationen zum Projekt „endless – das Meer der Woge des Kornfeldes gleicht“ und zum vielseitigen und unterhaltsamen Begleitprogramm finden sich auf der Homepage und im Veranstaltungskalender der Stadt Sendenhorst und unter www.endless-muensterland.de. Auskünfte erteilt Martina Bäcker von der Stadt Sendenhorst unter Tel. 02526/30 31 12.