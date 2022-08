Die Welt steht ihnen offen

Bei WF Maschinenbau und Blechformtechnik werden derzeit fünf Azubis ausgebildet, aber es dürften gerne mehr sein. Sinan Serdar und Jakup Juszczyk erzählen, wie es ihnen in der Lehre ergeht und was ihren Beruf so spannend macht.

Mit Elektronik und deren Bauteilen hatte er schon immer viel am Hut. Doch zunächst konzentrierte sich Sinan Serdar, dessen Opa mit Familie einst aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist, auf Autos. In seiner ersten Lehre ließ er sich zum Kfz-Mechatroniker ausbilden, und nach dem erfolgreichen Abschluss arbeitete er noch ein Jahr als Geselle in diesem Job. Doch dann wurde ihm klar, „dass ich nicht das ganze Leben lang an Autos herumschrauben wollte“, erzählt der 22-Jährige.