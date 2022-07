Die Werse wird nicht trocken

Es ist zu trocken, schon lange. Und wenn die Meteorologen Recht behalten, steht auch NRW vor der bislang heißesten Woche des Jahres. Bis zu 38 Grad könnten es an diesem Dienstag in Sendenhorst und Drensteinfurt werden. Da wird Wasser zu einem noch kostbareren Gut, als es das bisher sowieso schon ist. Vielerorts wird empfohlen, kein Wasser aus den Flüssen, Seen oder Bächen zu entnehmen, damit diese nicht komplett trocken fallen. Auch Verbote wurden von den zuständigen Wasserbehörden bereits ausgesprochen. Einige Bäche in der Region sind bereits ausgetrocknet.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch