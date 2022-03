Die „Zimmer“ sind hergerichtet. „Es fehlen noch einige Matratzen. Die sind aber schon in Sendenhorst“, sagt Rainer Gottmann. Der städtische Hausmeister war schon 2015 dabei, als die Wersehalle zur Notunterkunft hergerichtet werden musste. Nun wird sie erneut benötig - für die Menschen, die vor Putins Massaker aus der Ukraine flüchten.

Notunterkunft in Albersloh kann Kriegsflüchtlinge aufnehmen

Josefin Steinhoff, Jürgen Mai und Rainer Gottmann (v.l.) stellen die Notunterkunft vor, in der am Dienstagnachmittag aber noch niemand untergebracht werden musste.

Für Rainer Gottmann ist das ein Déjà-vu. Schon nach 2015 war der städtische Hausmeister dabei, als die Wersehalle und die angeschlossene Turnhalle zu einer Notunterkunft für Flüchtlinge hergerichtet werden mussten. Jetzt ist es, diesmal wegen der Menschen, die vor Putins Massaker in der Ukraine flüchten, wieder soweit. Die „Zimmer“ sind hergerichtet. „Es fehlen noch einige Matratzen. Die sind aber schon in Sendenhorst“, sagt Gottmann beim Rundgang. „Auch diesmal klappt die Zusammenarbeit sehr gut“, fügt er an.