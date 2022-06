Entsetzen über maßlose Pietätlosigkeit

Es ist eine Gedenkstätte, und kein „Friedhof“ im herkömmlichen Sinn. Denn unter den Kreuzen liegen keine Gebeine von Gefallenen aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Kolpingsfamilie und die katholische Kirchengemeinde erinnern mit den heute 199 Kreuzen auf dem hinteren Teil des Friedhofs an jene Männer, die aus dem Zweiten Weltkrieg nicht nach Sendenhorst zurückgekehrt sind – gefallen, oder vermisst. Ihre Namen sind in das Eichenholz graviert. Und das bereits seit 1941, wenn auch nicht in der heutigen Gestaltung.

