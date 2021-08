Dieselduft liegt in der Luft

Auf dem Hof der Familie Geschermann liegt an diesem Morgen Dieselduft in der Luft. Etwa 60 historische Traktoren stehen dort dicht an dicht und warten auf ihr Startsignal. Es soll durch die Bauerschaften gehen – oder besser gefahren werden. Ein Ausflug, der sich bei den Freunden historischer Trecker aus Sendenhorst und Albersloh zu einem beliebten Termin etabliert hat, der alle zwei Jahre für Furore sorgt.

Männer, Frauen, Kinder – die Fans der historischen Landmaschinen präsentieren sich bunt gemischt. Alles ist vertreten, auch wenn ein leichter Männerüberhang auszumachen ist. Deutz, Schlüter, Fendt – auch die Liste der Traktoren zeigt sich vielfältig aufgestellt. Schnell wird deutlich, dass man kein Landwirt sein muss, um sich für die Liebhaberstücke zu interessieren. Überall auf dem Hof haben sich kleine Grüppchen gebildet, die angeregt über die geländetauglichen Stahlrösser fachsimpeln. Bis Willi Haubrock sich zu Wort meldet, um die versammelten Treckerfreunde zu begrüßen. „Wir werden gleich zügig durchstarten“, verspricht er, möchte sich aber zuvor bei Rita und Reinhard Geschermann für deren Gastfreundschaft bedanken. Ein weiterer Dank geht an „Spezi“ Thomas Hülsmann, der für die Verpflegung während des Tagesausflugs zuständig ist. Weitere Namen fallen, bei denen sich Willi Haubrock bedanken möchte, bis er schließlich lachend ergänzt: „Den Rest habe ich gemacht.“ Applaus bleibt nicht aus.

Dann geht’s auch zügig los. Wobei der Begriff zügig nicht ganz korrekt ist. Der Deutz von Jochen Weber und Denise Tschirner schafft 16 Stundenkilometer. Kurz wird überlegt, ob man ihn an die Zugstange nimmt. Doch dann entscheidet man sich für ein gemächliches Tempo, bei dem alle mithalten können. Das kommt auch Reinhard Geschermann zugute, der in diesem Jahr als Fahrgast im „Treckertaxi“ Platz nehmen muss. „Ich kann in diesem Jahr leider nicht selber fahren – ich hatte eine Hüft-OP“, bedauert der Albersloher, nimmt‘s aber gelassen und macht es sich auf Heuballen im Anhänger bequem.

Glühkopftechnologie

Die Glühkopftechnologie, mit der der Lanz Bulldog in Bewegung gesetzt wird, hat auch funktioniert, so dass alle Maschinen lautstark den Hof verlassen. Ganz leise ist lediglich der Elektroroller „Greta“, mit dem Peter Geschermann vom Hof rollt. Ein krasser Gegensatz zu den Oldtimern.

Begeistert stehen die Zuschauer am Straßenrand und winken den Traktoren hinterher. Die bahnen sich ihren Weg durch die Bauerschaften bis zum Hof Rummeling, wo Mittag gemacht wird. Weiter geht’s durch die Münsterländer Parklandschaft, bis die Endstation, der Hof Milte in Rinkerode, erreicht ist. Dort kühlen nicht nur die Motoren runter, sondern auch die Treckerfahrer, die es sich bei Kaltgetränken und Grillwurst gut gehen lassen – voller Vorfreude auf das Treffen in zwei Jahren, das in Sendenhorst stattfinden wird.

Wer selbst mal einen spektakulären Blick auf die historischen Traktoren werfen möchte, der sollte sich den Film „Wunderschön in Albersloh“ nicht entgehen lassen, den der Heimatverein am Freitag (27. August) anlässlich des Jubiläums „850 Jahre Albersloh“ auf dem Sportplatz präsentiert. Drohnenaufnahmen eröffnen faszinierende Perspektiven. Und auch am 5. September (Sonntag) haben die Landmaschinen ihren Auftritt. Eine Trecker-Schau und das Trecker-Ballett der Landwirte dürften am bunten Jubiläumstag für Begeisterung bei Jung und Alt sorgen.

Christiane Husmann