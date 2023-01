Jürgen Krass erzählt über die Arbeit des Fördervereins Haus Siekmann

Seit vielen Jahren organisiert Jürgen Krass, Vorsitzender des Fördervereins Haus Siekmann, das Kulturprogramm fürs Haus. Das macht viel Arbeit und erfordert gute Verbindungen. Nun will er in seine letzte „Saison“ gehen. Doch noch gibt es keine Nachfolge.

Auch wenn er seinem Ehrenamt mit viel Herzblut nachgeht, ist es beileibe nicht so, als wenn Jürgen Krass es nicht gerne in andere Hände abgeben würde. Seit fast 30 Jahren ist der Vorsitzende maßgeblich für die Programmgestaltung des Fördervereins Haus Siekmann verantwortlich, und ein bisschen jenseits der 80 ist er ja auch bereits. „Dieses Jahr mache ich noch“, sagt Krass im Gespräch mit der Redaktion. Der neue Programmflyer ist im Druck, und los geht es an diesem Sonntag mit den traditionellen – und nahezu ausverkauften – Neujahrskonzerten, an dessen Ende der Sendenhorster den Künstlern wieder danken und Blumen überreichen wird.