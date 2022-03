Diesmal Blau-Gelb statt Grün-Weiß

Mit so vielen Teilnehmern hatte Organisator Olaf Spiegelberg nicht gerechnet. 127 Rennradfahrer aus Albersloh und der Umgebung nahmen an der 70 Kilometer langen Tour zugunsten der ukrainischen Kriegsopfer teil. Sogar in Berlin beteiligten sich Sportler.

„Ich war total geflasht“, beschreibt Olaf Spiegelberg seine Gefühlslage, als 127 Rennradfahrer auf die Sportanlage von Grün-Weiß Albersloh rollten. „Erst trudelten vereinzelt einige ein – kurze Zeit später ganze Gruppen“, freut sich der Organisator einer Spendenfahrt, mit der ein Zeichen für den Frieden gesetzt und Geld zur Unterstützung der Menschen aus der Ukraine gesammelt werden sollte. Eine Aktion, die von allen Beteiligten – auch einigen in Berlin – hoch gelobt wurde.

„Wir hatten eigentlich so mit 35 bis 40 Frauen und Männern gerechnet und eine Vorstellungsrunde geplant“, räumte Olaf Spiegelberg bei einer kurzen Begrüßung an der Hohe-Ward-Halle ein. „Ich glaube, das sprengt den Rahmen“, entschied er sich daraufhin, die Teilnehmer aus Telgte, Dortmund, Rinkerode, Münster Alverskirchen und anderen Orten en bloc willkommen zu heißen. Auch die fünf Fahrer in Berlin, die auf die Spendenfahrt aufmerksam geworden waren. „Bis nach Albersloh ist es ein bisschen weit . . .“, begründeten sie ihr Fernbleiben per Liveschaltung aus Berlin. „Dann viel Spaß bei eurer Fahrt durch Grunewald“, grüßte Olaf Spiegelberg in die Bundeshauptstadt.

Gemeinsames Gedenken an die Kriegsopfer

Bei aller Freude über die große Beteiligung wurde es still, als man gemeinsam der Menschen gedachte, die unter den Kriegsgräuel in der Ukraine zu leiden haben oder auf der Flucht sind. Mit blau-gelben Fahnen und Wimpeln bekundeten die Rennradfahrer ihre Solidarität mit der Ukraine. „Brigitte Denker und Helmi Niewerth haben die spontan genäht“, erklärte der Organisator der Fahrt, bei der pro Fahrer und gefahrenem Kilometer 25 Cent für das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ gesammelt werden sollte. Bei 70 Kilometern machte das ein Startgeld von 17,50 Euro pro Sportler.

„Lieber drei Mal zu langsam um eine Kurve als ein Mal zu schnell“, bat Olaf Spiegelberg die Fahrer um moderates Fahren mit einem etwa 27er Schnitt. Aufgeteilt in vier Gruppen, starteten sie die Tour, die von Thomas Vahrst geplant worden war. Bei anfänglichem Rückenwind und ständigem Sonnenschein nahmen Jens van der Wurp, Hendrik Stake, Olaf Spiegelberg und Thomas Vahrst die Rennradfahrer unter ihre Fittiche und führten die Gruppen an.

Sie führten zwei der insgesamt vier gegründeten Gruppen an: Olaf Spiegelberg (l.) und Jens van der Wurp. Foto: GW Albersloh

70 Kilometer durchs Münsterland

Nur wenige Stunden später rollten die Rennräder ein zweites Mal auf den Vorplatz der Hohe-Ward-Halle. Abgesehen von zwei „Plattfüßen“, waren alle Sportler unfallfrei geblieben und lobten die schöne Tour durchs Münsterland. Nach 70 Kilometern im Sattel konnte keiner seinen Appetit verbergen, auf den sich ehrenamtliche Kuchenbäckerinnen schon vorbereitet hatten. Außerdem wurden Bratwürste verteilt, die Ralf und Gabi Stötzel gesponsert hatten und deren Erlös ebenfalls in den Spendentopf fließen sollte. Genau wie der aus dem Verkauf der Getränke, die vom Sportverein GWA zur Verfügung gestellt worden waren. Die Raiffeisen-Genossenschaft Albersloh/Everswinkel hatte kostenfrei dafür gesorgt, dass die Sportler ihr Essen nicht im Stehen, sondern an Bierzeltgarnituren einnehmen konnten.

Große Solidarität

Apropos „einnehmen“: In der Summe waren es am Ende stolze 4100 Euro, die im Spendentopf gelandet waren und die nun an das „Aktionsbündnis Katastrophenhilfe“ überwiesen werden. „Viele haben nach oben aufgerundet oder on top gespendet“, freut sich Olaf Spiegelberg über die Spendenbereitschaft. „Besonders gerührt haben mich die Stimmung und die schon fühlbare Solidarität mit den Ukrainern“, ist der Albersloher nachhaltig beeindruckt.